30 تشرين الثاني 1970-الأمم المتحدة تصدر قراراً ينص على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره

دمشق-سانا

1853 – حرب القرم.. وقوع معركة سينوب البحرية بين الإمبراطورية الروسية والدولة العثمانية والتي انتهت بتحطيم الأسطول العثماني.

1854 – حاكم مصر محمد سعيد باشا يمنح الفرنسي فرديناند دي لسبس امتياز حفر قناة السويس.

1919 – المرأة في فرنسا تحصل على حق المشاركة في الانتخابات التشريعية.

1939 – الاتحاد السوفييتي يغزو فنلندا التي أعلنت حيادها في النزاعات العالمية خلال الحرب العالمية الثانية وهو ما عرف باسم حرب الشتاء.

1942 – اندلاع معركة تاسافارونغا بين البحريتين الأمريكية واليابانية أثناء الحرب العالمية الثانية.

1962-انتخاب الدبلوماسي البورمي يو ثانت أمينا عاما للأمم المتحدة.

1967-استقلال اليمن الجنوبي برئاسة قحطان محمد الشعبي.

1970-الأمم المتحدة تصدر القرار رقم /649/ الذي نص على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.

1973-الجمعية العامة للأمم المتحدة تقر الاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة على هذه الجريمة.

2004-وزير الأمن الوطني الأمريكي توم ريد يستقيل من منصبه احتجاجاً على سياسات الرئيس جورج دبليو بوش.

من مواليد هذا اليوم..

1498-أندريس دي أوردانيتا مستكشف إسباني.

1869-غوستاف دالين عالم فيزياء سويدي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1912.

1874-ونستون تشرشل رئيس وزراء المملكة المتحدة حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1953.

1906-الموسيقار والملحن المصري رياض السنباطي.

1926 – أندرو سكالي طبيب أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1977.

من وفيات هذا اليوم..

1900 – أوسكار وايلد كاتب أيرلندي.

1989-أحمدو أهيجو رئيس الكاميرون الأول.

أعياد ومناسبات..

اليوم العالمي لوقف عقوبة الإعدام.

عيد الاستقلال في باربادوس.