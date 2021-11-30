30 تشرين الثاني 1970-الأمم المتحدة تصدر قراراً ينص على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره

دمشق-سانا
1853 – حرب القرم.. وقوع معركة سينوب البحرية بين الإمبراطورية الروسية والدولة العثمانية والتي انتهت بتحطيم الأسطول العثماني.
1854 – حاكم مصر محمد سعيد باشا يمنح الفرنسي فرديناند دي لسبس امتياز حفر قناة السويس.
1919 – المرأة في فرنسا تحصل على حق المشاركة في الانتخابات التشريعية.
1939 – الاتحاد السوفييتي يغزو فنلندا التي أعلنت حيادها في النزاعات العالمية خلال الحرب العالمية الثانية وهو ما عرف باسم حرب الشتاء.
1942 – اندلاع معركة تاسافارونغا بين البحريتين الأمريكية واليابانية أثناء الحرب العالمية الثانية.
1962-انتخاب الدبلوماسي البورمي يو ثانت أمينا عاما للأمم المتحدة.
1967-استقلال اليمن الجنوبي برئاسة قحطان محمد الشعبي.
1970-الأمم المتحدة تصدر القرار رقم /649/ الذي نص على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.
1973-الجمعية العامة للأمم المتحدة تقر الاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة على هذه الجريمة.
2004-وزير الأمن الوطني الأمريكي توم ريد يستقيل من منصبه احتجاجاً على سياسات الرئيس جورج دبليو بوش.
من مواليد هذا اليوم..
1498-أندريس دي أوردانيتا مستكشف إسباني.
1869-غوستاف دالين عالم فيزياء سويدي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1912.
1874-ونستون تشرشل رئيس وزراء المملكة المتحدة حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1953.
1906-الموسيقار والملحن المصري رياض السنباطي.
1926 – أندرو سكالي طبيب أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1977.
من وفيات هذا اليوم..
1900 – أوسكار وايلد كاتب أيرلندي.
1989-أحمدو أهيجو رئيس الكاميرون الأول.
أعياد ومناسبات..
اليوم العالمي لوقف عقوبة الإعدام.
عيد الاستقلال في باربادوس.