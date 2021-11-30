ميسي يتوج بالكرة الذهبية للمرة السابعة في تاريخه

باريس-سانا

توج النجم الأرجنتيني ومهاجم فريق باريس سان جرمان ليونيل ميسي بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم لعام 2021 متفوقاً على منافسيه من نجوم كرة القدم العالمية وذلك للمرة السابعة في تاريخه.

وجاء تتويج ميسي 34 عاماً بالنسخة الخامسة والستين لجائزة الكرة الذهبية التي تمنحها مجلة فرانس فوتبول الفرنسية بعد تفوقه على الهداف البولندي روبيرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونيخ معززاً بذلك رقمه القياسي بوصفه أكثر اللاعبين تتويجاً بالجائزة وموسعاً للفارق مع غريمه البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي حصل على الكرة الذهبية 5 مرات.

وخلال حفل الجوائز الذي أقيم في مسرح دو شاتوليه في العاصمة الفرنسية باريس توج روبرت ليفاندوفسكي الهداف البولندي لنادي بايرن ميونخ بجائزة مهاجم العام 2021 وذلك بعد نجاحه خلال الموسم الماضي في تحطيم رقم الأسطورة جيرد مولر من حيث عدد الأهداف للاعب في الدوري الألماني خلال موسم واحد حيث سجل 41 هدفاً.

وفاز الإسباني بيدري لاعب نادي برشلونة بجائزة كوبا لأفضل لاعب شاب في العالم لعام 2021 متفوقاً على العديد من المواهب الشابة وفي مقدمتهم الألماني جمال موسيالا لاعب بايرن ميونخ ومواطنه فلوريان فيرتس لاعب باير ليفركوزن وثنائي بوروسيا دورتموند المكون من الإنكليزي جود بيلينغهام والأميركي جيو رينا بجانب البرتغالي نونو مينديز لاعب باريس سان جيرمان.

وذهبت جائزة ياشين لأفضل حارس مرمى في العالم للإيطالي جانلويجي دوناروما.

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