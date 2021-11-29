محاور علمية متنوعة حول استخدام التقانات الحديثة في المكافحة الحيوية

دمشق-سانا

تركزت محاور المؤتمر الوطني الثاني للمكافحة الحيوية والمتكاملة الذي يقيمه مركز بحوث ودراسات المكافحة الحيوية في كلية الزراعة بجامعة دمشق حول استخدام التطبيقيات الحديثة والمستخلصات النباتية والمكافحة الميكروبية للآفات والاستفادة من التقانات الحيوية المتطورة في مجال المكافحة الحيوية.

وتضمن المؤتمر عرض الأساليب المرشحة لإدارة الآفات الزراعية والحضرية بالاعتماد على المكافحة الحيوية وتسهيل تبادل المعلومات والخبرات عن الأنشطة البحثية والتطبيقية.

ويشارك بالمؤتمر الذي يقام بالتعاون مع وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي ويستمر يومين باحثون ومحاضرون من كلية الزراعة والجمعية العربية لوقاية النبات وعدد من الجهات البحثية.

وأشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور بسام إبراهيم في كلمته إلى أن البحوث والدراسات المشاركة تشكل رافعة للنهوض بالقطاعات التنموية الاقتصادية لافتاً إلى أهمية التنسيق بين الجهات العلمية البحثية والوزارات والمؤسسات لتأخذ الجامعات والمراكز البحثية دورها التشاركي بحل مشكلات المجتمع ورسم سياسات التنمية.

بدوره لفت عميد كلية الزراعة الدكتور عبد النبي بشير إلى أن طروحات المؤتمر تسهم في تعزيز استراتيجيات المكافحة الحيوية والمتكاملة التي أصبحت حاجة أساسية لحل الآثار البيئية والصحية الناجمة عن استخدام المكافحة الكيميائية وتخفيض آثارها على المنتجات الزراعية والتقليل من استيراد المبيدات الكيميائية.

وعلى هامش المؤتمر افتتح معرض لتجارب وأعمال الباحثين في كلية الزراعة وطلاب الدراسات العليا وذلك ضمن متحف الحشرات بالكلية.

هيلانه الهندي