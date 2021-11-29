الجزائر تجدد دعمها لنضال الشعب الفلسطيني

الجزائر-سانا

دعا الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته التاريخية إزاء ممارسات الاحتلال الإسرائيلي ومناوراته الرامية لتقويض التوصل إلى تسوية عادلة للقضية الفلسطينية.

وفي كلمة بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني جدد تبون دعم بلاده لنضال الشعب الفلسطيني من أجل استرجاع حقوقه المغتصبة كاملة وقال: إن “المجتمع الدولي مدعو إلى تصحيح الوضع الذي آلت إليه القضية الفلسطينية في ظل الجرائم التي يقترفها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني وتداركه عبر التخلي عن انتهاج سياسة المعايير المزدوجة وتحمل مسؤولياته التاريخية والقانونية عبر الضغط عليه وإجباره على الانصياع الكامل للشرعية الدولية تجنباً لما سيترتب عن الأوضاع الحالية من تداعيات مباشرة على استتباب السلم والأمن على المستويين الإقليمي والدولي”.

وأضاف تبون إن الجزائر التي “تبقى وفية لمبادئها المنادية بالحرص على مضاعفة الجهود لحماية الشعب الفلسطيني من الانتهاكات تعرب من جديد في هذا اليوم العالمي عن دعمها للمبادرات الصادقة والمساعي الجادة الهادفة إلى إحلال السلام في الشرق الأوسط على أساس الشرعية الدولية”.

وعبر الرئيس الجزائري عن أمله بأن يشكل الوضع الإنساني في الأراضي المحتلة دافعاً ومنبهاً قوياً لمنظمة الأمم المتحدة للاضطلاع بمسؤوليتها من أجل تمكين الشعب الفلسطيني من حقه المشروع في استرجاع أرضه وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة على خط الرابع من حزيران عام 1967 بعاصمتها القدس.

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