الخارجية الفلسطينية تدعو المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته

القدس المحتلة-سانا

دعت وزارة الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي مجدداً إلى تحمل مسؤولياته تجاه الشعب الفلسطيني والعمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرضه بما يضمن إقامة دولته المستقلة على خط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس.

وفي بيان بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني استنكرت الوزارة استمرار الصمت الدولي تجاه انتهاكات وجرائم الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية مؤكدة أنه يشجع الاحتلال على مواصلة حربه المفتوحة ضد الوجود الفلسطيني لتنفيذ مخططاته الاستعمارية وخاصة في مدينة القدس المحتلة.

وقالت الوزارة: “تذكر دولة فلسطين بأن الشعب الفلسطيني لا يزال يعاني منذ أكثر من نصف قرن بسبب الاحتلال الاستعماري وتؤكد على مسؤوليات المجتمع الدولي في اتخاذ تدابير فورية لردع إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال والتصدي لانتهاكاتها وسياساتها غير القانونية بما في ذلك نظامها الاستعماري ونظام الفصل العنصري بحق هذا الشعب”.

وشددت الخارجية على مواصلة جهودها بالتعاون مع كل الدول الصديقة وأنصار الشعب الفلسطيني في العالم لحماية حقوقه غير القابلة للتصرف وفق القرارات الدولية ذات الصلة.