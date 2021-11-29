145 إصابة بفيروس كورونا في مشفى الباسل بطرطوس

طرطوس-سانا

بلغ عدد الحالات المسجلة المصابة بفيروس كورونا في قسم العزل بمشفى الباسل بطرطوس 145 إصابة فيما وصلت نسبة الإشغال إلى 99 بالمئة وسط تزايد الأعداد والانتشار الأفقي للفيروس في المحافظة.

مدير الهيئة العامة لمشفى الباسل الدكتور اسكندر عمار بين في تصريح لمراسلة سانا أنه تم رفد قسم العزل الأساسي الموجود في المشفى بقسم إضافي في الطابق الخامس كون الإصابات لا تزال في تزايد معتبراً أن الالتزام بالإجراءات الاحترازية الوقائية من قبل المواطنين ضعيف جداً والإقبال على أخذ اللقاح لا يزال دون المستوى المأمول.

وأشار الدكتور عمار الى توفر جميع الخدمات العلاجية اللازمة لمرضى كورونا ولا سيما الاوكسجين حيث توجد مولدة مزدوجة تعمل على مدار الـ 24 ساعة إضافة إلى خزان سعة 10 أطنان وعدد كبير من الأسطوانات تتم تعبئتها بشكل مستمر وكادر هندسي وخدمي يشرف على ذلك لمواكبة احتياجات أي مريض.

وشدد الدكتور عمار على ضرورة الالتزام بارتداء الكمامة والتباعد المكاني قدر الإمكان والتعقيم الدائم لليدين لافتاً إلى أن كل مواطن يشعر بأعراض تنفسية سواء كريب عادي أو غيره عليه مراجعة طبيبه الخاص أو المشافي والمراكز الصحية لإجراء التقييم الطبي اللازم.

وأكد الدكتور عمار أهمية اخذ اللقاح المضاد لفيروس كورونا والذي يسهم بالتخفيف من أعراض الإصابة والأعداد المتزايدة.

وفي سياق متصل لفت الدكتور عمار إلى أن المشفى استقبل خلال الفترة الماضية عدداً من الإصابات بالفطر الأسود التي تم علاجها وتخريج بعضها في حين لا يزال البعض الآخر قيد العلاج أما الحالات التي وصلت متأخرة فقد توفيت.

غرام محمد