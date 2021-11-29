العراق يكشف تفاصيل جديدة بشأن محاولة اغتيال الكاظمي

بغداد-سانا

كشف مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي اليوم تفاصيل جديدة حول محاولة اغتيال رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي.

وقال الأعرجي في مؤتمر صحفي عرضته قناة السومرية الفضائية “ثبت لدى لجنة التحقيق التي تشكلت لهذا الغرض أن الهجوم على منزل رئيس الوزراء تم بطائرتين مسيرتين عبر إلقاء مقذوفين سقط أحدهما على سطح منزل الكاظمي والثاني في باحته” لافتا إلى أن أحد المقذوفين انفجر والثاني لم ينفجر وحصلنا على إحداثيات الطائرة التي استهدفت المنزل.

وأضاف الأعرجي أنه تم إرسال فريقين من مكافحة المتفجرات والأدلة الجنائية إلى مسرح الجريمة وأخذت المبارز الجرمية وتم العثور على مقذوف ثان لم ينفجر بسطح المنزل في اليوم الثاني” معتبرا ذلك الهجوم بأنه يؤكد الاستهداف المباشر لحياة رئيس الوزراء.

ولفت الاعرجي إلى قيام مفرزتين تابعتين لمكافحة المتفجرات والأدلة الجنائية بتفجير المقذوف دون رفع البصمات مشيرا إلى أن لجنة التحقيق قررت سجن مفرزتين مسؤولتين عن تفجير المقذوف وتحويلهما للداخلية وأن التحقيق سيتوصل لمعرفة الأسباب وراء عدم رفع البصمات وتفجير المقذوف.

وكان الكاظمي نجا في السابع من الشهر الجاري من محاولة اغتيال بطائرة مسيرة مفخخة استهدفت مكان إقامته في المنطقة الخضراء ببغداد.