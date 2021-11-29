28 استمارة تأهيل لمنشآت سياحية بريف دمشق

ريف دمشق-سانا

منحت وزارة السياحة 28 استمارة تأهيل لمنشآت سياحية في محافظة ريف دمشق منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية تشرين الأول الماضي.

وأوضح مدير سياحة ريف دمشق وائل كيال في تصريح لمندوبة سانا أن منح هذه الاستمارات يأتي تلبية لاحتياجات السوق وازدياد الطلب موضحاً أنها توزعت على 20 منشأة إطعام و7 منشآت مبيت وجميعها من مستوى نجمتين إضافة إلى مركز تدريب سياحي وفندقي.

وأشار كيال إلى أن الطاقة الاستيعابية لهذه المنشآت تبلغ 2098 كرسيا و1268 سريرا وتؤمن الكثير من فرص العمل لخريجي ومتخصصي القطاع السياحي.