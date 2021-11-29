فوز النواعير على محردة بدوري كرة السلة للشابات

حماة-سانا

فاز فريق النواعير على محردة بنتيجة 56-51 نقطة بعد التمديد في المباراة التي جمعتهما على أرض صالة الشهيد ناصح علواني الرياضية بحماة في اياب دوري كرة السلة للشابات دون الـ 19 عاما.

وانتهى الربع الأول لمصلحة النواعير 13-12 وتقدم محردة في الربع الثاني 13-7 وعاد النواعير للتقدم في الربع الثالث بواقع 12-7 وتعادل الفريقان بالربع الرابع 11-11 نقطة .

وانتهت المباراة بالتعادل 43-43 ليتم تمديد المباراة لشوط اضافي حسمه النواعير لمصلحته بفارق خمس نقاط.

وبهذا الفوز تصدر النواعير ترتيب المجموعة الوسطى والساحلية من الدوري.