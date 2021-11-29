كرايتشا: نعارض وجود قواعد عسكرية أجنبية في الأراضي التشيكية

براغ -سانا

جدد نائب رئيس الحزب الشيوعي التشيكي المورافي ميلان كرايتشا اليوم معارضة حزبه وضع أي قواعد عسكرية أجنبية في الأراضي التشيكية ورفض مشاركة الجيش في أي تدخلات خارجية يقوم بها حلف الناتو.

وقال كرايتشا في كلمة ألقاها خلال ندوة حول السياسة الدولية نظمت في براغ أمس “إن حل الأزمات المختلفة القائمة في العالم ومنع وقوع ازمات اخرى يكمن باحترام القانون الدولي والالتزام به وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول وكذلك التوقف عن سياسة ازدواجية المعايير”.

ودعا كرايتشا إلى انسحاب تشيكيا من حلف الناتو وقيام منظمة الأمن والتعاون في أوروبا بلعب دور سلمي أكثر فعالية في أوروبا.

وكان كرايتشا أكد مؤخرا أن حلف “الناتو” يتحمل المسؤولية عن عدم الاستقرار والحروب في سورية والعراق وأفغانستان وليبيا وأوكرانيا وأن تدخلات الحلف في هذه الدول جلبت الموت والدمار وتسببت بهجرة الناس عن بيوتهم ودولهم.