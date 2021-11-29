377 شخصاً تعرضوا للتعذيب في سجون النظام التركي خلال الشهر الماضي

أنقرة-سانا

كشف حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة في تركيا أن 377 شخصاً بينهم طفل تعرضوا للتعذيب والمعاملة السيئة في سجون النظام التركي خلال الشهر الماضي وحده.

ووفق تقرير استعرضه البرلماني عن الحزب سيزجين تانريكولو فإن السجون التركية شهدت خلال شهر تشرين الأول 377 واقعة تعذيب تعرض لها معتقلون بينهم طفل حيث تتراوح ما بين العنف الجسدي والنفسي ونقل المعتقلين إلى سجون أخرى دون إرادتهم وحرمانهم من حقوقهم الصحية ومن الطعام والماء الدافئ والاتصال بأسرهم.

وذكر التقرير أن الشرطة اعتقلت الشهر الماضي 180 شخصا بزعم محاولتهم ممارسة الحرية في التعبير عبر إلقاء بيانات صحفية والمشاركة في فعاليات.

وأكد التقرير أن السنوات الخمسة الماضية شهدت اعتقال 6479 شخصاً ورفع 1372 دعوى قضائية وإصدار أحكام بالحبس بإجمالي 27 ألفاً و448 شهراً على 727 شخصاً واعتقال 4846 شخصاً بسبب منشوراتهم المناهضة للنظام على مواقع التواصل الاجتماعي.

ولفت التقرير الانتباه إلى الزيادة الكبيرة في إعداد التحقيقات المستندة إلى تهمة إهانة الرئيس بعد تولي رجب طيب أردوغان الرئاسة فخلال الفترة التي سبقت ذلك أي بين عامي 2010 و2014 تم إجراء 2804 تحقيقات بهذه التهمة وأسفرت عن رفع 690 دعوى قضائية.

وعقب توليه الرئاسة تم إجراء 128190 تحقيقا بتهمة إهانة الرئيس أسفرت عن رفع 27607 دعاوى قضائية وهو ما يعكس تزايد تحقيقات إهانة الرئيس عقب تولي أردوغان الرئاسة بنحو 47 ضعف ما كانت عليه في السابق.

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