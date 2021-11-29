أشتية يطالب بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني

القدس المحتلة-سانا

جدد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية مطالبته الأمم المتحدة بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ووقف جرائم الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة بحقه.

وأدان أشتية في تصريحات له اليوم نقلتها وكالة وفا اعتداءات قوات الاحتلال ومستوطنيه على الفلسطينيين مشيراً إلى أن اقتحام رئيس كيان الاحتلال اسحق هرتسوغ ومجموعة من المستوطنين الحرم الإبراهيمي الشريف في الخليل يوم أمس انتهاك صارخ لحرمة الحرم واستفزاز لمشاعر الفلسطينيين مذكراً بقرار منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة يونيسكو الذي اعتبر الحرم الإبراهيمي معلماً تاريخياً فلسطينياً ووضعه على لائحة المعالم العالمية المهددة بالخطر.

وأشار أشتية إلى أن الشعب الفلسطيني يؤكد في اليوم العالمي للتضامن معه مواصلته المقاومة حتى نيل كامل حقوقه الوطنية غير القابلة للتصرف وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على خط الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس.

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