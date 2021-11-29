الشرطة المركزي الأول ببطولة الجمهورية لتحدي اللياقة البدنية

اللاذقية-سانا

حل فريق الشرطة بالمركز الاولى ببطولة الجمهورية لتحدي اللياقة البدنية التي اقامها اتحاد بناء الأجسام والقوة البدنية لفئتي السيدات والرجال في اللاذقية بمشاركة 74 لاعباً ولاعبة.

وجاء فريق الشرطة المركزي أولا برصيد 3101 نقطة تلاه منتخب اللاذقية بـ 2485 نقطة ثم منتخب دمشق بالمركز الثالث بـ 2444 نقطة.

وأسفرت نتائج الفردي للسيدات عن فوز شيرين ديب وروعة ريشة ورنا شاهر بالمراكز الثلاثة الأولى على التوالي بينما فاز أنس شما وعمار حمدان وأحمد خلوف بالمراكز الثلاثة الأولى بفئة الرجال.

رئيس اتحاد بناء الأجسام والقوة البدنية منار هيكل أشار في تصريح لـ سانا إلى المشاركة الكبيرة التي حظيت بها البطولة ولا سيما أنها الأولى من نوعها لتحدي اللياقة البدنية منوهاً بالمواهب التي أفرزتها البطولة والمستوى العالي الذي قدمه اللاعبون واللاعبات.

لمتابعة أخبار سانا على تلغرام: https://t.me/SyrianArabNewsAgency