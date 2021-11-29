سورية وإيران تبحثان التعاون في مجال تبادل السلع والمواد الغذائية

دمشق-سانا

بحث وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عمرو سالم مع وزير الصناعة والمناجم والتجارة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية سيد رضا فاطمي آمين والوفد المرافق له آليات تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين وتطوير نقاط التعاون الاقتصادي المشتركة والارتقاء بها بما يخدم مصلحة الشعبين.

وناقش الجانبان المواضيع المتعلقة بتحديد المواد والسلع الغذائية المطلوبة في السوقين السوري والإيراني وإمكانية التبادل التجاري بما يخلق توازناً بين المستورد والمصدر في كلا البلدين إضافة إلى إقامة مشاريع مشتركة والإسراع بتنفيذ الاتفاقيات السابقة وتبادل الخبرات في مجال طرق زيادة الإنتاج لبعض المواد عبر التشجيع على زراعة أراض جديدة ودعم وتقديم الأسمدة والبذار للمزارعين.

وأكد الوزير سالم في تصريح صحفي عقب اللقاء المنعقد في وزارة التجارة الداخلية بدمشق وجود رغبة مشتركة بين البلدين للتعاون في مجالات المواد الغذائية والاستثمار الزراعي والتصنيع وتبادل السلع التي تناسب السوقين السوري والإيراني.

بدوره أشار الوزير الإيراني إلى أهمية الارتقاء بالعلاقات التجارية والاقتصادية إلى مستوى العلاقات التاريخية بين البلدين وترجمتها على أرض الواقع بما يخدم مصلحة الشعبين مؤكداً أن بلاده تواصل دعمها ومساندتها للشعب السوري في كل الظروف.

واتفق الجانبان على تسمية واعتماد ممثلين من الجانبين للبدء فوراً ووضع نقاط محددة للعمل وتنفيذها بما يصب في مصلحة البلدين.

حضر الاجتماع السفير الإيراني بدمشق الدكتور مهدي سبحاني والمديرون العامون للمؤسسات والشركات التابعة للوزارة.

علي عجيب

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