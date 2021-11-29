(سلخ لواء اسكندرون وتقسيم فلسطين).. ندوة في دار البعث

دمشق-سانا

نظمت اليوم اللجنة الشعبية العربية السورية لدعم الشعب الفلسطيني ومقاومة المشروع الصهيوني ومؤسسة القدس الدولية سورية ندوة بعنوانسلخ لواء اسكندرون وتقسيم فلسطين وذلك في دار البعث بدمشق.

المشاركون في الندوة التي أدارها رئيس اللجنة صابر فلحوط أكدوا ضرورة رفع الأصوات للضغط على المجتمع الدولي بما يخص الوقوف مع الشعب الفلسطيني وحقوقه باسترجاع أرضه وتشجيع الحراك الشبابي العربي القومي من أجل القضية الفلسطينية منوهين بدور محور المقاومة في دعم هذه القضية.

وفي محاضرته شدد رئيس الرابطة السورية للأمم المتحدة الدكتور جورج جبور على موضوع توافق المشروع الصهيوني مع مصالح الدول الغربية في تفتيت دول المنطقة مؤكداً أن الشعوب متمسكة بإرادة المقاومة ضد محاولات شرعنة الاحتلال وتهويد فلسطين ومحاولات تتريك لواء اسكندرون.

رئيس المكتب السياسي للحزب السوري القومي الاجتماعي الدكتور صفوان سلمان أشار بدوره إلى ضرورة تركيز العمل لجهة الحفاظ على الهوية والذاكرة القومية للأجيال العربية القادمة لتكمل مسيرة الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني واستعادة كل الأراضي العربية المغتصبة.

وجدد الأمين العام لحزب التضامن الوطني الديمقراطي الدكتور سليم الخراط في محاضرته على أن قضية فلسطين ستبقى القضية المركزية والجوهرية لكل العرب وحق العودة حق ثابت لن نفرط به فيما شددت الدكتورة شهيناز فاكوش على أن لواء اسكندرون وجميع الأراضي العربية المغتصبة لن تتحرر إلا بالمقاومة.

جيما إبراهيم

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