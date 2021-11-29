بدء تسويق موسم الخضار الشتوية في الحسكة

الحسكة-سانا

بدأ فلاحو محافظة الحسكة تسويق إنتاجهم من المساحات المزروعة بالخضار الشتوية في الأسواق المحلية حيث بلغت الكمية المسوقة لتاريخه 432 طناً.

وبين رئيس دائرة الإنتاج النباتي في مديرية الزراعة المهندس جلال بلال في تصريح لمراسل سانا أن فلاحي المحافظة يزرعون مختلف أصناف الخضار الشتوية التي سيساهم تسويقها في تأمين حاجة الأهالي واستقرار الأسعار موضحا أن عمليات التسويق لا تزال في بداياتها ومن المتوقع ازدياد كميات الإنتاج والتسويق خلال الفترة القادمة.

من جهته أكد مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك أغناطيوس كسبو أن إنتاج فلاحي المحافظة من الخضار الشتوية المحلية يغطي جزءا من احتياجات الأهالي من بعض أصناف الخضار ويساهم في استقرار أسعارها مبينا أن هناك بعض الأصناف يتم توريدها من المحافظات الأخرى كالبندورة والكوسا والخيار ما يترتب عليها بعض الأعباء المالية الناتجة عن نقل المواد.

يشار إلى أن مجمل المساحات المزروعة بالخضار الشتوية للموسم الحالي يبلغ 4020 هكتاراً موزعة على مختلف مناطق الاستقرار الزراعي.

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