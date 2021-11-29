زراعة 50 دونماً من القمح المروي في أم الزيتون

السويداء-سانا

بدأ مجلس بلدة أم الزيتون بالسويداء بزراعة 50 دونماً من القمح المروي للموسم الحالي وذلك ضمن المشروع الاستثماري الزراعي الذي نجحت تجربته الأولى للموسم الماضي.

وأوضح رئيس مجلس بلدة أم الزيتون قحطان شلغين في تصريح لمراسل سانا اليوم أنه يتم توفير السقاية اللازمة للمساحات التي تتم زراعتها عبر شبكة الري بالتنقيط بغية الحصول على إنتاج يحقق إيرادات ذاتية تنعكس إيجاباً على الخدمات المقدمة للمواطنين.

وبين شلغين أن المشروع الاستثماري لزراعة القمح الذي أطلقه المجلس العام الماضي بموجب إعانة من الموازنة المستقلة للمحافظة يتماشى مع توجه الوحدات الإدارية لإقامة مشروعات استثمارية تخدم عملية التنمية المحلية ويعد الأول من نوعه على مستوى الوحدات الإدارية بالمحافظة والقطر.

وأنتج مشروع مجلس بلدة أم الزيتون الاستثماري لزراعة القمح المروي خلال العام الماضي نحو 10 أطنان ضمن الأراضي التي تمت زراعتها في قرية مجادل على مساحة 50 دونماً.

عمر الطويل

لمتابعة أخبار سانا على تلغرام: https://t.me/SyrianArabNewsAgency