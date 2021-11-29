سهرة مع أبي خليل القباني في حلب

حلب-سانا

احتضن مسرح المركز الثقافي العربي في العزيزية بحلب حفلاً تراثياً بعنوان (سهرة مع أبي خليل القباني) وذلك ضمن احتفالية أيام الثقافة السورية المقامة تحت عنوان الثقافة أصالة وتجدد.

وتضمن الحفل تقديم باقة من أغاني أبي خليل القباني الذي يعتبر رائد المسرح الغنائي العربي بمشاركة مجموعة من المطربين.

وتحدث جهاد غنيمة رئيس مركز العزيزية عن أهمية هذه الفعالية التي تهدف إلى إعادة إحياء التراث اللا مادي والمحافظة عليه وتوثيقه كونه غنياً بالقامات الإبداعية في العديد من المجالات الثقافية.

أما الهدف من الاحتفالية وفق مشرفها المهندس مصطفى عرب التعريف بإعلام التراث وبإبداعاتهم حتى تستمر مسيرة الأصالة وتتعزز الحالة الفنية موضحاً أنه تم الحديث خلال الفعالية عن حياة أبي خليل القباني وما عاناه خلال فترة حياته جراء التعصب وأصحاب الفكر الظلامي إضافة إلى تقديم باقة من ألحانه المعروفة أداها مجموعة من المطربين.

وأعرب عدد من الحضور عن سعادتهم باسترجاع ذكريات الزمن الجميل لعملاق الغناء والتراث.

يذكر أن أبا خليل القباني من مواليد مدينة دمشق عام 1833 ويعتبر من رواد المسرح الغنائي وأول من أسس مسرحاً عربياً في الثلث الأخير من نهاية القرن التاسع عشر بدمشق.

زينب شحود

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