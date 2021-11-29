آلية حجز بوابات ADSL للمشتركين الجدد

دمشق-سانا

أصدرت الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد اليوم قراراً يوضح آلية حجز البوابات الجديدة ADSL للمشتركين الجدد.

وأوضحت الهيئة في قرارها الذي تلقت سانا نسخة منه أن حجز هذه البوابات يتم عبر طلب من مزودات خدمة الانترنت الأرضي الخاصة ومزود خدمة تراسل الشركة السورية للاتصالات واستيفاء رسوم الاشتراك حصراً في مراكز الخدمة الرئيسية العائدة لهم أو وكلائهم المعتمدين في المحافظات وليس عن طريق نقاط البيع.

وأشارت الهيئة في قرارها الى أن حجز البوابات هو حق لجميع المشتركين في حال توافرها وفق الأجور المحددة على المواقع الالكترونية للشركة السورية للاتصالات ومزودي خدمات الانترنت الخاصة داعية المشتركين إلى تقديم شكوى مباشرة لها على أي مزود خدمة انترنت ثابت وضمناً تراسل التابع للشركة السورية للاتصالات في حال عدم الالتزام بالتعليمات الصادرة عنها.

ولفتت الهيئة في قرارها إلى أنه يمكن تأمين قناة للدفع الإلكتروني لخدمات المشتركين ليتم تسديد الأجور من خلالها في حال رغبة الزبائن مشيرة إلى أنها قامت بتنظيم مخالفات واتخاذ ما يلزم بحق المزودات التي تتقاضى عمولة زائدة على دفع الفواتير الخاصة بمشتركيها أو تقاضي أي عمولات زائدة.

وتتلقى الهيئة الشكاوى على الرقم 6136242-011 وعلى موقعها الالكتروني.

نور يوسف

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