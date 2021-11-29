إصلاح وصيانة 8 آبار وإعادتها للخدمة في السويداء

السويداء-سانا

أنهت ورشات المؤسسة العامة لمياه الشرب في السويداء إصلاح وصيانة 8 آبار وأعادتها للخدمة في عدد من مناطق المحافظة.

وذكر مدير الصيانة والاستثمار في المؤسسة المهندس سميح نصر في تصريح لمراسل سانا اليوم أن الآبار التي تم إصلاحها وإعادتها للخدمة شملت عريقة 2 وبارك 1 وولغا 2 والسويداء 12 و 28 وعرى 6 والرحى 7 وبكا 1.

وأضاف إن ورشات المؤسسة تعمل خلال الفترة الحالية على صيانة وإصلاح بئري نمرة وشهبا ومحطة الثعلة 4 مع الاستمرار بمتابعة الأعطال التي تطرأ على الآبار بمختلف مناطق المحافظة للعمل على إصلاحها وفقا للأولويات والإمكانيات المتوفرة.

وكانت المؤسسة العامة لمياه الشرب بالسويداء أعادت قبل حوالي أسبوع تشغيل آبار السويداء 15 والقريا 4 ومحطة الثعلة 8 وخلخلة 4 ووقم 2 وبكا 1 و دير اللبن 1.