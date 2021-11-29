إعادة تأهيل مدارس في درعا

درعا-سانا

أعادت مديرية التربية في درعا تأهيل عدد من المدارس بشكل كامل أو جزئي بالتعاون مع المنظمات الدولية والمجتمع المحلي.

وبين رئيس دائرة الأبنية المدرسية في المديرية المهندس راضي الوني في تصريح لمراسل سانا اليوم أن المديرية من خلال موازنة إعادة الإعمار أنهت تأهيل مدرسة بصر الحرير العاشرة والشهيد الكناكري بنوى وباشرت أعمال إعادة تأهيل مدرسة مليحة العطش الثانية.

وأضاف إن المديرية من خلال موازنتها الاستثمارية رممت الثانوية التجارية ببصرى الشام والشهيد الوادي بقرية المال والمسيرتية للتعليم الأساسي و صيصون و بنات نوى الثانية حلقة ثانية مبيناً أن نسبة الإنجاز المالي للموازنة الاستثمارية لمديرية التربية بلغت 100 بالمئة بإنفاق 550 مليون ليرة سورية خلال العام الحالي.

وأشار الوني إلى أن المجتمع المحلي جهز 18 مدرسة في مناطق مختلفة بعضها مستثمرة حالياً والبعض الآخر خارج الخدمة من بينها مدرسة بصر الحرير والقادسية بدرعا بشكل كامل.

ولفت إلى أن المديرية ضمن خطة طارئة لدرعا البلد جهزت خمس مدارس بشكل جزئي بدعم من منظمة الهلال الأحمر العربي السوري كما أجرت أعمال صيانة لمدارس الصداعي حلقة أولى وثانية في السحيلية والشهيد محمد حمدان حلقة أولى في الشيخ مسكين وعتمان للبنين و فاضل العبود حلقة أولى في النعيمة كما أعادت المديرية تأهيل 50 مرفقاً صحياً في مدارس مختلفة موزعة في أنحاء المحافظة.

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