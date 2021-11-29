مساعدات إغاثية وترميم منازل في الحسكة

الحسكة-سانا

بدأ متطوعو فرع الهلال الاحمر العربي السوري في الحسكة توزيع مساعدات إغاثية للأسر الوافدة من رأس العين وقرى الريف الشمالي الذين هجرهم الاحتلال التركي وتنظيماته الإرهابية والمقيمين ضمن مراكز الإقامة المؤقتة في مدينة الحسكة وذلك بدعم من اللجنة الدولية للصليب الأحمر وبرنامج الأغذية العالمي.

وفي تصريح لمراسل سانا بين رئيس فرع منظمة الهلال الأحمر العربي السوري علي منصور أن عمليات التوزيع تأتي في إطار سعي فرع المنظمة للتخفيف من معاناة الأسر الوافدة من مدينة رأس العين والريف الشمالي المقيمة ضمن مراكز الإقامة المؤقتة بمدينة الحسكة وخاصة مع دخول فصل الشتاء حيث شملت المساعدات بطانيات وفرشات وسلات غذائية وصحية وشواحن تعمل بالطاقة الشمسية.

وفي السياق ذاته أشار منصور إلى أن متطوعي فرع المنظمة ركبوا أبواباً وشبابيك لنحو 150 منزلاً في مدينة الحسكة وذلك بدعم من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين وذلك في إطار مشروع “حقائب الإيواء”.

وأشار رئيس فرع المنظمة بالحسكة إلى أن المرحلة الأولى من مشروع “حقائب الإيواء” الذي تم تنفيذه بداية العام الجاري استهدف 100 منزل في حي خشمان شرق مدينة الحسكة مؤكداً أنه سيتم الوصول إلى منازل أخرى خلال الفترة القادمة.

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