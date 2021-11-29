باقري: إيران تدخل مفاوضات فيينا بإرادة جادة لرفع العقوبات الجائرة

طهران-سانا

أكد مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية علي باقري أن بلاده دخلت مفاوضات فيينا بإرادة جادة لرفع العقوبات الجائرة وغير القانونية ضد الشعب الإيراني .

وقال باقري في تصريح اليوم للتلفزيون الإيراني “نأمل أن تلعب هذه المحادثات دوراً فاعلاً في تحقيق هدف الجمهورية الإسلامية الإيرانية في رفع هذه العقوبات” مشيراً إلى أن التركيز والأولوية الرئيسية في هذه الجولة من المحادثات سيكون رفع العقوبات .

ولفت إلى أن إيران أجرت مناقشات مختلفة ومفيدة مع كل من روسيا والصين للتحضير لبدء محادثات إيران ومجموعة أربعة زائد واحد في الجولة الجديدة من المحادثات التي ستعقد اليوم في فيينا.

من جهته قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده “نحن الآن على أعتاب مفاوضات نووية جديدة ونتمنى أن تكون مثمرة ونريد ضمانات عملية من أمريكا بشأن التزاماتها في إطار الاتفاق النووي”.

وشدد خطيب زاده في مؤتمره الصحفي الأسبوعي اليوم على أنه على أميركا إلغاء الحظر بصورة كاملة وتقديم الضمانات بهذا المجال مشيراً إلى أن مدة المفاوضات غير معلومة وإيران لا تريدها أن تصل إلى طريق مسدودة.