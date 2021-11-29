سلمية يتعاقد مع مدرب جديد وأربع لاعبات بكرة السلة

حماة-سانا

تعاقد نادي سلمية مع المدرب جميل نمنوم لقيادة فريقي الناشئات والسيدات بكرة السلة للموسم الحالي.

كما تعاقد النادي مع أربع لاعبات لتمثيل فريق السيدات هذا الموسم وهن ريم الحاج ، غنوة البطيحي، ايمار عجوب ، علياء شحود.

وأوضح رئيس النادي صفوان سيفو لـ سانا أن كرة السلة من الألعاب المهمة في النادي ولكنها تراجعت بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة ونحاول حالياً اعادتها للواجهة من جديد.

وبين سيفو أنه تم دعم فريقي الناشئات والسيدات بلاعبات جديدات بالتزامن مع استقطاب الخامات والمواهب الواعدة مشيراً إلى أن هدف النادي الرئيسي العودة إلى دوري الدرجة الأولى للموسم الحالي.