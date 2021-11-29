29 تشرين الثاني ..اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني

دمشق-سانا
561 – وفاة كلوتير الأول ملك الفرنجة في كومبيين لتنقسم مملكة الفرنجة بين أبنائه الأربعة.
1226 -لويس التاسع يتولى عرش فرنسا.
1394 -ملك مملكة جوسون في كوريا تايجو ينقل العاصمة من كايسونغ إلى هانيانغ والتي تعرف اليوم باسم سيول.
1899 -تأسيس نادي برشلونة في إسبانيا.
1945 -قيام جمهورية يوغسلافيا الاشتراكية الاتحادية.
1951 -إعلان الإضراب العام في تونس احتجاجا على رفض فرنسا مطالب حكومة محمد شنيق الداعية للاستقلال وإنشاء مجلس نيابي.
1963 -الرئيس الأمريكي ليندون جونسون يشكل لجنة خاصة يرأسها رئيس المحكمة العليا ايرل وارين وذلك من أجل التحقيق في حادث اغتيال الرئيس جون كينيدي وذلك بعد أسبوع من الحادث.
1990 -مجلس الأمن يصدر القرار رقم 678 القاضي باستخدام القوة لتحرير الكويت إذا لم ينسحب العراق منها.
2012 -الجمعية العامة للأمم المتحدة تقر رفع مستوى عضوية فلسطين لدولة مراقب غير عضو في الأمم المتحدة وذلك بأغلبية 138 دولة ورفض 9 دول وامتناع 41 دولة عن التصويت.
من مواليد هذا اليوم..
1856 -تيوبالت فون بتمان هولفيغ مستشار ألمانيا.
1932 -جاك شيراك رئيس فرنسا.
1955 -حسن شيخ محمود رئيس الصومال الثامن.
من وفيات هذا اليوم..
1643 -كلاوديو مونتيفيردي موسيقي إيطالي.
1780 -ماريا تيريزا ملكة المجر وبوهيميا وإمبراطورة الإمبراطورية الرومانية.
1939 -فيليب شايدمان مستشار ألمانيا.
أعياد ومناسبات..
اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني.
يوم تحرير ألبانيا.