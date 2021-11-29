29 تشرين الثاني ..اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني

دمشق-سانا

561 – وفاة كلوتير الأول ملك الفرنجة في كومبيين لتنقسم مملكة الفرنجة بين أبنائه الأربعة.

1226 -لويس التاسع يتولى عرش فرنسا.

1394 -ملك مملكة جوسون في كوريا تايجو ينقل العاصمة من كايسونغ إلى هانيانغ والتي تعرف اليوم باسم سيول.

1899 -تأسيس نادي برشلونة في إسبانيا.

1945 -قيام جمهورية يوغسلافيا الاشتراكية الاتحادية.

1951 -إعلان الإضراب العام في تونس احتجاجا على رفض فرنسا مطالب حكومة محمد شنيق الداعية للاستقلال وإنشاء مجلس نيابي.

1963 -الرئيس الأمريكي ليندون جونسون يشكل لجنة خاصة يرأسها رئيس المحكمة العليا ايرل وارين وذلك من أجل التحقيق في حادث اغتيال الرئيس جون كينيدي وذلك بعد أسبوع من الحادث.

1990 -مجلس الأمن يصدر القرار رقم 678 القاضي باستخدام القوة لتحرير الكويت إذا لم ينسحب العراق منها.

2012 -الجمعية العامة للأمم المتحدة تقر رفع مستوى عضوية فلسطين لدولة مراقب غير عضو في الأمم المتحدة وذلك بأغلبية 138 دولة ورفض 9 دول وامتناع 41 دولة عن التصويت.

من مواليد هذا اليوم..

1856 -تيوبالت فون بتمان هولفيغ مستشار ألمانيا.

1932 -جاك شيراك رئيس فرنسا.

1955 -حسن شيخ محمود رئيس الصومال الثامن.

من وفيات هذا اليوم..

1643 -كلاوديو مونتيفيردي موسيقي إيطالي.

1780 -ماريا تيريزا ملكة المجر وبوهيميا وإمبراطورة الإمبراطورية الرومانية.

1939 -فيليب شايدمان مستشار ألمانيا.

أعياد ومناسبات..

اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني.

يوم تحرير ألبانيا.