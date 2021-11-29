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أضرار في المنازل والحقول الزراعية باعتداءات للاحتلال التركي ومرتزقته بريف حلب

2021-11-29

حلب-سانا

جددت قوات الاحتلال التركي ومرتزقتها من التنظيمات الإرهابية اعتداءاتها في المناطق التي تحتلها بالريف الشمالي مستهدفة منازل المواطنين في عدة قرى شمال حلب.

وذكرت مصادر محلية لـ سانا أن قوات الاحتلال التركي ومرتزقتها استهدفوا بعدد من الصواريخ قريتي مرعناز وعين دقنة بالريف الشمالي ما أدى إلى وقوع أضرار مادية في المنازل والمحاصيل الزراعية.

وأطلقت قوات الاحتلال التركي ومرتزقتها الجمعة الماضي عدداً من القذائف الصاروخية سقطت في محيط الأوتستراد الدولي إم فور وقرية هوشان التابعة لبلدة عين عيسى بريف الرقة الشمالي ما تسبب بوقوع أضرار بالمزروعات.

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