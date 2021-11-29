ريال مدريد يفوز على إشبيلية في الدوري الإسباني

مدريد- سانا

فاز فريق ريال مدريد على إشبيلية بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي جمعتهما اليوم في إطار منافسات الجولة الـ 15 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

سجل هدفي ريال مدريد كل من اللاعبين كريم بنزيما وفينيسيوس جونيور في الدقيقتين 32 و87 بينما سجل رافا مير هدف إشبيلية الوحيد في الدقيقة 12 من عمر المباراة.

وبهذه النتيجة رفع ريال مدريد رصيده إلى 33 نقطة في صدارة جدول ترتيب الليغا بينما تجمد رصيد إشبيلية عند 28 نقطة في المركز الرابع.

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