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إصابة عشرات الفلسطينيين واعتقال أحدهم خلال اقتحام قوات الاحتلال مدينة بيت لحم

2021-11-28

القدس المحتلة-سانا

أصيب عشرات الفلسطينيين بحالات اختناق مساء اليوم خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي وسط مدينة بيت لحم بالضفة الغربية .

وذكرت وكالة وفا الفلسطينية أن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة شارع الصف وسط المدينة واعتدت على الفلسطينيين بإطلاق قنابل الغاز السام عليهم ما أدى إلى إصابة العشرات منهم بالاختناق فيما اعتقلت فلسطينياً قرب منزله.

وأصيب عدد من الفلسطينيين في وقت سابق اليوم خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم العروب شمال مدينة الخليل بالضفة الغربية.

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