أتلتيكو مدريد يرتقي لوصافة ترتيب الدوري الإسباني

مدريد-سانا

حقق فريق أتلتيكو مدريد فوزاً عريضاً على مضيفه فريق قادش بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف واحد في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وسجل أهداف أتلتيكو مدريد كل من اللاعبين توماس ليمار وأنطوان جريزمان وأنغيل كوريا في الدقائق 56 و70 و 76 فيما سجل ماتيوس كونيا الهدف الرابع في الدقيقة نفسها التي سجل أوبلاك حارس الروخي بلانكوس هدف قادش الوحيد بالخطأ في مرماه.

وأرتقى أتلتيكو مدريد لوصافة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 29 نقطة متفوقا بفارق الأهداف على ريال سوسيداد الثالث بنفس عدد النقاط خلف ريال مدريد المتصدر برصيد 33 نقطة وتوقف رصيد قادش عند 12 نقطة في المركز السابع عشر.