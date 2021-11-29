انا كلاوديوس… عرض مسرحي يحمل قراءات متعددة

السويداء-سانا

يحمل العرض المسرحي “انا كلاوديوس” لمؤلفه ومخرجه الأديب داود أبو شقرة الذي استضافته خشبة مسرح قصر الثقافة بمدينة السويداء مساء اليوم قراءات متعددة تحاكي قضايا حياتية ومجتمعية وإنسانية.

العرض الذي قدمته فرقة مديرية الثقافة بالتعاون مع مسرح قومي السويداء ضمن احتفالية أيام الثقافة السورية يحكي عن شخص يعاني من هلوسات وهواجس جراء تعقيدات الحياة والعصر وتلاحقه سلسلة من الكوابيس طيلة العرض وعندما توقظه طرقات سمعها في آخر مشهد بالمسرحية دون أن يعرف مصدرها لا يلبث أن يعود لكوابيسه مجدداً.

وأوضح أبو شقرة أن العمل ينتمي إلى المسرح الحديث بكل أشكاله من حيث البناء القصصي والفني والمسرحي والإخراج والاستعادة والبناء بالذاكرة الارتجاعية واستشراف المستقبل عبر استعادة حكاية الإمبراطور الروماني كلاوديوس وإسقاطها على الواقع الحالي الذي تسعى فيه القوى الكبرى للسيطرة على مقدرات الشعوب ومصائر البشر.

وبالنسبة للإخراج كان هناك كما أوضح أبو شقرة طريقة جديدة في التعامل مع العرض المسرحي ومع الممثل وتوظيف لغة الموسيقا عدا عن لغة الجسد والإيحاء والإيماء والصمت أحيانا مع الاعتماد الديكور الشرطي الذي يؤدي دوره من دون أي استفاضة.

الفنان معن دويعر الذي أدى الشخصية الرئيسية في العرض لفت إلى أن النص يحمل خصوصية ويعالج أفكارا جوهرية قيمية وأخلاقية و مجتمعية ويحكي عن صراعات داخل النفس البشرية موضحا أن العمل من الناحية الدرامية و الإخراجية تم بناؤه على أساس الميلودراما لممثل وحيد مع محاولة كسر جدرانها وتحويلها إلى حالة جماعية دون أن تنال من النص.

من جهته ذكر مدير الثقافة باسل الحناوي أن العرض يقام ضمن أيام الثقافة السورية بدعم من مديرية المسارح والموسيقا في وزارة الثقافة ويعكس معاناة الإنسان وهمومه وصراعاته بشكل عام.

وأعرب عدد من الحضور عن استمتاعهم بالعرض المسرحي الذي لمسوا فيه طريقة إخراجية جديدة معتبرين أن نصه يعكس الكثير من المسائل والقضايا التي تحاكي الواقع والهواجس التي تتكرر في أكثر من زمن .

ويشارك في تمثيل العرض إلى جانب الفنان معن دويعر كل من مصطفى حماد ودارين عزام ومرهف صعب وهدايا الباسط فيما يضم كادر العمل في الديكور والسينوغرافيا فؤاد نعيم وملابس هدايا الباسط وإضاءة فيصل حاطوم ومؤثرات وصوت رعد الصحناوي ومساعدة المخرج أسيمة الباروكي.

ديار نصر