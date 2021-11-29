دائرة الأطفال في التلفزيون تحتفي بموهوبين في ثقافي أبو رمانة

دمشق-سانا

في مبادرة جديدة وفريدة من نوعها أقامت دائرة الأطفال في التلفزيون العربي السوري بالتعاون مع المركز الثقافي في أبو رمانة نشاطاً ثقافياً للأطفال شارك فيه عدد من الموهوبين والهواة الأطفال وذلك في قاعة المركز.

واختارت الدائرة مجموعة من الاطفال المميزين وأصحاب المواهب لتقدمهم ضمن هذه الفعالية فعزف صالح الحفيان في الصف الثامن مقطوعات تراثية وطربية على العود أداها بشكل متقن.

كما قدم كل من الأطفال حسن ربيع وحلا الجردي وعبد الكريم الأحمد محاولات خطابية وسجع تشير إلى انشغال الأطفال بالثقافة والتربية الصحيحة والتزامهم بحفظ الشعر والقصة.

وبينت الإعلامية هدى مطر معدة برامج أطفال أن الأولويات الثقافية يجب أن تبدأ من الطفل لصقل مواهبه وهواياته والعمل على رعايتها بشكل علمي ودقيق دون مجاملة وتدريبه على ما هو لديه ليكون قوياً في المستقبل.

واعتبرت رئيسة المركز الثقافي رباب أحمد ان هذه الفعالية تؤسس لأنشطة تشاركية بين الجهات والمؤسسات المعنية بالتنشئة التربوية للناشئة بهدف تشجيع الموهوبين ومساعدتهم للظهور أمام الجمهور لأن في أطفالنا خامات واعدة ومبشرة لا بد من صقلها.

محمد خالد الخضر

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