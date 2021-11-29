فيلم رجل وثلاثة أيام في ختام أيام الثقافة بحمص

حمص-سانا

اختتمت اليوم على مسرح قصر الثقافة بحمص فعاليات أيام الثقافة السورية التي تقيمها وزارة الثقافة تحت عنوان “الثقافة أصالة وتجدد” بعرض الفيلم الروائي الطويل “رجل وثلاثة أيام” سيناريو وإخراج جود سعيد.

ويروي الفيلم الذي أنتجته المؤسسة العامة للسينما عام 2017 حكاية كاتب ومخرج مسرحي ينفصل عن زوجته الممثلة خلال افتتاح آخر عرض قدماه سوية ليقرر بعدها السفر خارج البلاد ليفاجئ المخرج باستشهاد صديق له ويطلب منه نقل جثمانه لأهله ويمر بعدد من المفارقات قبل أن يتمكن من نقل التابوت إلى ذوي الشهيد.

ويشارك في الفيلم مجموعة من الفنانين وهم محمد الأحمد وربا الحلبي ولما الحكيم وسارة الطويل وولاء عزام ومي خليل ومصطفى المصطفى وكرم الشعراني كما يحل الفنانون عبد المنعم عمايري وعبد اللطيف عبد الحميد وشكران مرتجى كضيوف في الفيلم.

والفيلم من سيناريو سماح قتال ومدير الإنتاج خالد فرنجية ومدير التصوير وائل وعقبة عز الدين وتصميم وتنفيذ الديكور أدهم مناوي واكسسوار هبة خصروف ومساعدو الإخراج رواد شاهين وسماح قتال ويارا جروج والصوت محمد هاشم والماكياج جمال كريمي والملابس رجاء مخلوف.

رشا المحرز