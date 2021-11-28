بيسكوف: لا نية لدى روسيا لمهاجمة أوكرانيا

موسكو-سانا

جدد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف التأكيد على أنه ليس لدى بلاده نية في مهاجمة أوكرانيا أو أي طرف آخر وأن الهيستيريا التي يؤججها الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي لا أساس لها.

ونقلت روسيا اليوم عن بيسكوف قوله إن “هذه الهيستيريا التي يجري حالياً تأجيجها من قبل وسائل الإعلام الأنغلوسكسونية والأوكرانية نعتبرها غير مقبولة على الإطلاق” معرباً عن قلقه من أن هذا التأجيج يمكن أن يمثل محاولة لإخفاء أوكرانيا استعداداتها لحل قضية دونباس بالقوة .

وعلق بيسكوف على مطالبة زيلينسكي الرئيس فلاديمير بوتين بأن يؤكد علناً عدم وجود أي خطط لمهاجمة أوكرانيا بالقول إن “الادعاءات بذاتها حول نية روسيا للزحف على أحد والاتهامات إليها في هذا السياق بأنها تتصرف بطريقة عدوانية بشكل أو بآخر لا أساس لها وهي غير صحيحة في جوهرها”.

وكانت روسيا أكدت مراراً أنها لم تخطط أبداً لأي تدخل عسكري في الأراضي الأوكرانية مشددة في الوقت نفسه على حقها في حشد أي قوات عسكرية في أي مكان داخل أراضيها.

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