ساسولو يتغلب على ميلان بثلاثية في الدوري الإيطالي

روما-سانا

تغلب فريق ساسولو على مضيفه ميلان بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في اللقاء الذي جمعهما على ملعب سان سيرو ضمن منافسات الجولة 14 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

أحرز أليسيو رومانيولي الهدف الأول لميلان بالدقيقة 21 بينما سجل أهداف ساسولو كل من جيانلوكا سكاماكا ولاعب ميلان سيمون كاير بالخطأ في مرماه ودومينيكو بيراردي في الدقائق 24 و33 و66 على التوالي من عمر اللقاء.

وبهذه النتيجة رفع ساسولو رصيده إلى 18 نقطة بالمركز 12 في جدول ترتيب فرق الدوري الإيطالي بينما تجمد رصيد ميلان عند 32 نقطة في المركز الثاني.