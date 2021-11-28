منظمة الصحة العالمية تدعو الدول إلى إبقاء حدودها مفتوحة

برازافيل-سانا

دعت منظمة الصحة العالمية دول العالم إلى إبقاء حدودها مفتوحة فيما بينها في وقت بدأت فيه العديد من الدول فرض قيود على السفر إلى الدول الإفريقية مع تفشي المتحور الجديد من فيروس كورونا في أنحاء العالم.

ونقلت وكالة فرانس برس عن المنظمة قولها في بيان إن المنظمة “تقف إلى جانب الدول الإفريقية وتوجه نداء لإبقاء الحدود مفتوحة” داعية الدول إلى تبني مقاربة علمية تستند إلى تقييم المخاطر.

وأضافت المنظمة: “من الحيوي دعم الدول التي تتعامل بشفافية مع معطياتها لأنها الوسيلة الوحيدة للتأكد من أننا نتلقى المعطيات المهمة في الوقت الملائم”.

من جهته دعا رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا الدول التي فرضت قيوداً على سفر مواطنيه بعد رصد المتحور الجديد أوميكرون إلى رفعها بشكل فوري وعاجل معتبراً أن الإجراء يفتقر إلى مبرر علمي.

يشار إلى أن عدة دول وخصوصاً الأوروبية حظرت الرحلات الآتية من دول إفريقيا الجنوبية بينما أغلقت الولايات المتحدة والسعودية والإمارات حدودها أمام مواطني دول في المنطقة المذكورة.

وكانت أنغولا أول دولة إفريقية تقرر حظر الرحلات من جنوب إفريقيا وإليها بسبب المتحورة الجديدة أوميكرون التي رأت منظمة الصحة العالمية أنها مقلقة.