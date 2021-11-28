آلاف التشيكيين يتظاهرون ضد القيود المضادة لفيروس كورونا

براغ-سانا

تظاهر آلاف التشيكيين اليوم في العاصمة براغ احتجاجاً على القيود التي فرضتها الحكومة لاحتواء جائحة فيروس كورونا حيث توقفت المستشفيات عن استقبال الحالات غير المستعجلة لمواجهة تفشي الوباء السريع في البلاد.

وذكرت رويترز أن المحتجين تظاهروا في حديقة في العاصمة التشيكية براغ وحملوا لافتات تندد بالإجراءات والقيود التي فرضتها الحكومة التشيكية يوم الخميس الماضي ولا سيما فيما يتعلق بحظر أسواق أعياد الميلاد.

كما أوقفت معظم المشافي التشيكية عملها إلا فيما يتعلق بتوفير الرعاية لمرضى فيروس كورونا الذين تضاعف عددهم إلى ما يقرب 6000 خلال الأسابيع الثلاثة الماضية وأظهر المركز الأوروبي لمكافحة الأمراض والوقاية أن 58.5 بالمئة فقط من التشيكيين تلقوا التطعيم ووفق البيانات الرسمية الصادرة اليوم فإن إجمالي عدد الإصابات في البلاد بلغ مليونين و123059 إصابة بينما وصل العدد الكلي للوفيات إلى 32837 حالة.