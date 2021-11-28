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إصابة عدد من اليمنيين جراء غارات لطائرات قوى العدوان السعودي

2021-11-28

صنعاء-سانا

أصيب عدد من اليمنيين بينهم طلاب جراء غارات لطائرات دون طيار تابعة لقوى العدوان السعودي بمحافظة الضالع جنوبي البلاد.

وأفاد موقع المسيرة نت بأن 10 طلاب أصيبوا إثر غارات لطائرة دون طيار تابعة للعدوان استهدفت مدرسة زيد الشرجي في مدينة الفاخر.

وذكر أن عددا من المواطنين أيضا أصيبوا إثر غارة أخرى لطائرة دون طيار تابعة للعدوان استهدفت محطة الشرجي في المدينة.

واستشهد مواطن يمنى في وقت سابق اليوم بقصف لقوات النظام السعودي فى منطقة ال الشيخ بمديرية منبه الحدودية بمحافظة صعدة شمال البلاد.

ويواصل النظام السعودي عدوانه على الشعب اليمنى منذ آذار عام 2015 مخلفا عشرات آلاف الضحايا ودمارا هائلا بالبنى التحتية.

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