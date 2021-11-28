كيلين: تطور التصعيد بين روسيا والغرب إلى حرب احتمال قائم

لندن-سانا

اعتبر السفير الروسي لدى بريطانيا أندريه كيلين أن امكانية تطور التصعيد العسكري بين بلاده والغرب على الحدود الشرقية احتمال قائم مشددا على ضرورة العمل لمنع حدوثه.

وخلال حديث اليوم لراديو تايمز البريطاني قال كيلين “هناك خطر نشوب حرب بسبب سوء التقدير على حدودنا الشرقية وهذا آخر شيء نريده ويجب منع هذا النوع من التصعيد إذا حدث”.

وأضاف كيلين “في الوقت نفسه المخاطر ليست بنفس خطورة الحرب الباردة فقد أعربت روسيا لشركائها الغربيين عن مقترحات ملموسة بشأن الخط العسكري وكيف يمكن تحقيق ذلك”.

وأشار إلى ضرورة مواصلة المفاوضات بين الاطراف المعنية لوقف هذا التصعيد وقال “هناك مقترحات من جانبنا لكن يجب تحليلها وتقديم إجابة لكن للأسف لم نتلق أي رد”.

من جهة أخرى جدد السفير الروسي التأكيد على أن بلاده لا تخطط لغزو عسكري لأوكرانيا منوها في الوقت نفسه إلى ارتفاع مخاطر نشوب حرب حاليا في هذه البلد بسبب عدم الاستقرار على خط التماس في دونباس.