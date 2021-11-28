تحديد موعد قبول طلبات الاستفادة من القرض الطلابي الشهري

دمشق-سانا

أعلنت الهيئة العامة لصندوق التسليف الطلابي عن البدء بقبول طلبات الاستفادة من القرض الطلابي الشهري للعام الدراسي 2021-2022 اعتباراً من الأول من كانون الأول القادم ولغاية الـ 31 منه.

وأشارت الهيئة في إعلانها الذي تلقت سانا نسخة منه إلى أن قبول الطلبات يتم في فروع الهيئة بالمحافظات حصراً وأن قيمة القرض الشهري تبلغ 60 ألف ليرة سورية شهرياً للكليات الطبية والهندسات و50 ألف ليرة سورية لباقي الكليات والمعاهد.

وحددت الهيئة في الإعلان شروط الاستفادة من القرض الشهري وهي ألا يكون الطالب المسجل في الجامعة (كلية أو معهد) راسباً في سنة التقدم للقرض وألا يكون للطالب سنوات رسوب سابقة أكثر من نصف سنوات الدراسة وألا يكون موظفاً أو عاملاً أو مستفيداً من أي راتب أو أجر دوري من الدولة أو أي جهة من جهات القطاع العام أو المشترك وأن يكون بريء الذمة تجاه الهيئة (أي إذا كان الطالب مستفيداً سابقاً من قروض الهيئة فيجب أن يكون مسدداً لكامل التزاماته).

وفي تصريح لـ سانا أوضح المدير العام للهيئة مازن أسعد أن القرض هو عبارة عن مبلغ شهري يتقاضاه الطالب خلال سنوات دراسته 9 أشهر في السنة ويتوقف عند رسوب الطالب في سنته الدراسية ليعود ويستكمل عند ترفعه إلى السنة الدراسية الأعلى.

وفيما يتعلق بالتسديد أشار أسعد إلى أنه بعد تخرج الطالب النظامي يعطى مهلة مدتها سنتان ليبدأ بعدها بتسديد القرض على شكل أقساط شهرية متتالية تساوي الدفعات التي كان يستلمها وقت الاستفادة.

ويعفى القرض الشهري من جميع الفوائد والطوابع والرسوم باستثناء فوائد التأخير عند السداد ويتم تسليم الطلبات بعد استكمالها أصولاً لدى فروع الهيئة حصراً وفي حال اقتران طلب القرض بالقبول يطلب تأمين كفالة موظف مثبت في الدولة ويحق لكل كفيل كفالة طالب قرض شهري واحد فقط.

ووفق أسعد يحق للطالب الاستفادة من نوع واحد من القروض (إما قرض شهري أو قرض شخصي) مشيراً إلى أنه سيتم الإعلان عن منح القرض الشخصي 300 ألف ليرة سورية بعد الانتهاء من توزيع القرض الشهري.

وكان مجلس الوزراء قرر في جلسته الأسبوعية في السادس عشر من الشهر الجاري تخصيص إعانة مالية جديدة إلى صندوق التسليف الطلابي قيمتها ثلاثة مليارات وسبعمئة مليون ليرة سورية وذلك بهدف تمكين الصندوق من زيادة قيمة القرض الشهري للطلاب في الجامعات والاستمرار بتقديم خدماته في منح القروض للعام الدراسي الحالي.

ومن المتوقع أن تغطي خدمات الصندوق للعام الدراسي 2021-2022 بعد الزيادة نحو 15 ألف طالب وطالبة (قروض شهرية أو شخصية).

هيلانه الهندي