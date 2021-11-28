(دور الفلسفة في حياتنا) ملتقى حواري في مكتبة الأسد

دمشق-سانا

احتفالاً باليوم العالمي للفلسفة أقامت وزارة التربية بالتعاون مع منظمة اتحاد شبيبة الثورة اليوم ملتقى حوارياً بعنوان دور الفلسفة في حياتنا وذلك على مدرج مكتبة الأسد الوطنية بدمشق.

معاون وزير التربية الدكتور عبد الحكيم حماد تحدث في كلمة له خلال الملتقى عن دور التربية في بناء فلسفة المتعلم مركزاً على أهمية جعل المدرسة والجامعة بيئة ومكانا لتكوين رؤية وفلسفة خاصة بكل طالب مبيناً دور الفلسفة في توظيف إمكانيات المتعلم في تطوير مجتمعه.

الموجه الأول لمادة الفلسفة في وزارة التربية الدكتور عهد شلغين تحدث بدوره عن واقع الفلسفة في الثقافة العربية المعاصرة مشيراً إلى أهمية ربط المفاهيم الفلسفية بالواقع من خلال تدعيم مفاهيم السلام والمحبة والتسامح لما لها من دور في بناء شخصية المتعلم فيما بين منسق مادة الفلسفة في وزارة التربية الدكتور أحمد غنام أن الفلسفة هي الميدان الذي يجمع كل العلوم وهي مرتكز أي شخص لإبراز وجوده.

وتخلل الملتقى محاضرة للدكتور عماد فوزي الشعيبي وبرومو عن أهمية ودور الفلسفة في الحياة وعرض مسرحي قصير لطلاب تربية السويداء بعنوان صحوة ضمير جسد سلوكيات مختلفة من الواقع ركزت على دور الأخلاق والقيم في رفعة الوطن والمواطن.

ويصادف اليوم العالمي للفلسفة في الـ 19 من تشرين الثاني من كل عام واعتمدته منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم اليونسكو عام 2002.

رحاب علي وبشرى برهوم