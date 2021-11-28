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بمشاركة 164 شركة.. معرض المنتجات الإيرانية غداً

2021-11-28

دمشق -سانا

تنطلق غداً فعاليات معرض المنتجات الإيرانية الثاني على أرض مدينة المعارض بدمشق بمشاركة 164 شركة تجارية وصناعية إلى جانب 70 شخصاً من جهات حكومية وقطاع خاص.

ويرافق المعرض عقد اجتماعات اللجنة التجارية المشتركة واللجنة الصناعية المشتركة وملتقى الفرص الاستثمارية ولقاءات رسمية بين الوفد الإيراني وعدد من الوزارات والجهات السورية.

ويشكل المعرض والفعاليات المرافقة له فرصة للقاء رجال الأعمال السوريين والإيرانيين وبحث أفضل السبل لتعزيز التعاون المشترك.

يقام المعرض على مساحة 4590 متراً مربعاً وسيشهد عرض العديد من المجموعات السلعية التي تشمل المعدات الطبية ومواد الإنشاء والبناء والتصاميم المعمارية والأدوات الزراعية ومعدات النفط والغاز والبتروكيمياويات إضافة إلى الأغذية والمنسوجات والسيارات وغيرها.

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