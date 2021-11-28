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هالاند يحقق رقمين قياسيين في الدوري الألماني

2021-11-28

برلين-سانا

حقق النرويجي ايرلينغ هالاند مهاجم بوروسيا دورتموند رقمين قياسيين في الدوري الألماني بعد تسجيله هدفاً في شباك فريق فولفسبورغ خلال لقائهما أمس والذي حسمه دورتموند بنتيجة 3-1 ضمن منافسات الجولة الـ 13 من الدوري.

وذكرت شبكة أوبتا المتخصصة في جمع ونشر الإحصائيات الرياضية أن هالاند أصبح أسرع لاعب في تاريخ الدوري الألماني يسجل 50 هدفاً خلال 50 مباراة كما أصبح أصغر لاعب يصل إلى هذا العدد من الأهداف في المسابقة بعمر 21 عاماً و4 أشهر.

وبعد مباراة الأمس رفع بوروسيا دورتموند رصيده إلى 30 نقطة في المركز الثاني خلف بايرن ميونيخ بينما تجمد رصيد فولفسبورغ عند 20 نقطة في المركز السابع.

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