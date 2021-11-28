أبناء القامشلي ينددون بإقدام ميليشيا (قسد) على زج القاصرات في القتال

الحسكة-سانا

تنديداً بإقدام ميليشيا (قسد) المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي على زج الفتيات القاصرات في معسكراتها والقتال في صفوفها نظم العشرات من أبناء مدينتي القامشلي وعامودا وقفة احتجاجية أمام مبنى منظمة اليونيسف في شارع السياحي بالقامشلي.

ونقلت مصادر محلية لمراسلة سانا أن ميليشيا (قسد) تعمل على زج الفتيات في صفوفها وتعدهن في معسكراتها لحمل السلاح والقتال وذلك عبر أساليب وحيل ومغريات تقدمها لهن تارة وبالإكراه تارة أخرى بغض النظر عن أعمارهن وموافقة ذويهن الأمر الذي يحرمهن من التعليم أو ممارسة حياتهن الطبيعية بين مجتمعهن وأهلهن ما يعتبره الأهالي مرفوضاً ولا يراعي القوانين الدولية وحقوق الطفل والمرأة.

وبين عدد من المشاركين بالوقفة أن المشاركة تأتي على خلفية زج 4 فتيات قاصرات مؤخراً من مدينتي القامشلي وعامودا في صفوف (قسد) ما يشكل جريمة بحق الأطفال الذين يحتاجون إلى الرعاية والتعليم وتوفير الظروف المناسبة لبناء مستقبلهم بعيداً عن حمل السلاح والانخراط في تنفيذ أجندات تخدم الميليشيا المدعومة أمريكياً.