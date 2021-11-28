مسؤول إيراني: لن نسمح بمفاوضات استنزافية حول الاتفاق النووي

طهران-سانا

أعلنت إيران أنها لن تسمح بإجراء مفاوضات نووية استنزافية حول الاتفاق النووي وذلك عشية جولة جديدة من المفاوضات ستجري في فيينا بين إيران ومجموعة أربعة زائد واحد.

وقال المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإيراني محمود عباس زاده مشكيني في تصريح له اليوم إن موقف إيران واضح تماماً من المفاوضات مع مجموعة أربعة زائد واحد مشيراً إلى أن طهران طرحت مطالبها بشفافية منذ جولات المفاوضات الأولى مع الغربيين وأمريكا ونفذت جميع تعهداتها ولكن في المقابل لم ينفذ الغربيون تعهداتهم المتمثلة بإلغاء الحظر.

وشدد المتحدث الإيراني على وجوب اتخاذ واشنطن خطوات للعودة إلى الاتفاق النووي خلال الجولة المقبلة من المفاوضات مذكراً بأن الولايات المتحدة انسحبت من الاتفاق النووي وانتهكت تعهداتها بصورة أحادية.

وتنطلق في العاصمة النمساوية فيينا يوم غد جولة جديدة من المفاوضات بين إيران ومجموعة أربعة زائد واحد لإحياء الاتفاق النووي الموقع عام 2015 والذي انسحب منه الجانب الأمريكي عام 2018.