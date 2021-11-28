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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
إيران تؤكد أهمية رفع العقوبات أحادية الجانب عن سورية
2021-11-27
سورية تشارك في فعاليات البازار الدبلوماسي الخيري بباكستان
2021-11-27
أرسلان: رهانات تدمير سورية باءت بالفشل
2021-11-27
كراتشي الباكستانية.. وجهة جديدة لأجنحة الشام منتصف الشهر المقبل
2021-11-27
الرئيس الجزائري: نسعى أن تكون القمة العربية القادمة جامعة للصف العربي ومن المفترض أن تشارك سورية بها
2021-11-26
وفد سلوفيني يزور الجناح السوري في إكسبو 2020 دبي
2021-11-26
روسيا والصين والهند: ضرورة الحفاظ على وحدة أراضي سورية واحترام سيادتها
2021-11-26
محليات
الحرارة أعلى من معدلاتها في أغلب المناطق
2021-11-28
ضبط 60 ألف حبة مخدر مخبأة ضمن ساعات خشبية
2021-11-27
الإعلان عن اختيار أفضل تصميمين حضريين للفراغ المحيط بساحة باب توما
2021-11-27
توزيع مساعدات روسية في تبنة بريف درعا
2021-11-27
انتخابات لملء مقعد شاغر من الدائرة الانتخابية لحمص بمجلس الشعب
2021-11-27
ضمن مبادرة الخير.. حسومات للمعالجة السنية وحملتي تشجير ونظافة بريف حماة
2021-11-27
حملة نظافة باللاذقية
2021-11-27
رياضة
الكاف يحدد موقفه من تنظيم بطولة كأس العالم كل عامين
2021-11-27
بايرن ميونخ يحطم رقماً قياسياً عمره 44 عاماً
2021-11-27
سان جيرمان يفتقد أربعة من نجومه أمام سانت إيتيان
2021-11-27
رقم قياسي لفان دايك مع ليفربول
2021-11-27
يوفنتوس يتلقى هزيمته الخامسة
2021-11-27
الفتوة يعود إلى ملعبه بعد 10 سنوات من الغياب
2021-11-27
بوروسيا دورتموند يتصدر مؤقتاً الدوري الألماني
2021-11-27
اقتصاد
اللجنة المركزية للتشجير: 3800 هكتار الخطة الإنتاجية للعام القادم
2021-11-27
وزير الصناعة العراقي: الاستفادة من التجربة السورية في مجال المدن الصناعية
2021-11-27
معردس.. توزيع 150 رأس غنم على الأسر العائدة إلى منازلها
2021-11-27
النفط: رفع سقف التعبئة للآليات من المحطات المخصصة للبيع بسعر التكلفة
2021-11-27
تأجيل المؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية جراء متحورة (أوميكرون)
2021-11-27
هبوط أسعار النفط أكثر من عشرة بالمئة
2021-11-26
تراجع الليرة التركية يكبد قطاع الأدوية خسائر فادحة
2021-11-26
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