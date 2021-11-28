صحة الحسكة تنفي حدوث وفيات ناتجة عن الحقن بمادة الدكلون

الحسكة-سانا

نفت مديرية الصحة في محافظة الحسكة الشائعات التي تتحدث عن وجود وفيات بين المواطنين الذين استخدموا حقن مادة الدكلون الطبية مبينة أنه لم تسجل لدى المديرية أو المراكز الطبية التابعة لها أي حالة وفاة بذلك.

وبين مدير الصحة الدكتور عيسى خلف في تصريح لمراسل سانا أن المديرية أصدرت بتاريخ الـ21 من الشهر الماضي تعميماً على مستودعات الأدوية والصيدليات لسحب وإتلاف مادة الدكلون المنتجة في فترة محددة من قبل إحدى الشركات الدوائية نظراً لوجود تعميم بالسحب من قبل وزارة الصحة وربما عليه بنيت الشائعات التي انتشرت مؤخراً حول وجود وفيات نتيجة الحقن بهذه المادة نافياً تسجيل أي وفاة في المراكز الطبية التابعة للمديرية نتيجة ذلك.

وأشار مدير الصحة إلى أنه تم تكليف دائرة الرقابة الدوائية في المديرية للتأكد من خلو الصيدليات العاملة في المحافظة من مادة الدكلون المنتجة من الشركة الدوائية المحددة داعيا المواطنين إلى ضرورة عدم خلط الأدوية الحقنية الخاصة بالأمراض الالتهابية والكريب والرشح التي تنتشر خلال الفترة الحالية من العام بإبرة حقن واحدة لما لذلك من تأثير طبي سلبي على صحة المريض نتيجة التداخل الدوائي.

من جهة ثانية زودت مديرية الصحة المنطقة الصحية في القامشلي بأدوية لمرضى السكر من “أفلاكونات الأنسولين” لسد حاجة المواطنين في القامشلي لعدة أشهر.

وبين مدير الصحة الدكتور خلف أن مديرية صحة الحسكة أرسلت إلى المنطقة الصحية في القامشلي 4500 أفلاكونة أنسولين بمختلف أشكاله “المختلط والبطيء والسريع” مشيراً إلى أن الأفلاكونة تعطى للمريض لعدة أيام حسب وصفة الطبيب وقد تكفيه لمدة شهر.

وأكد خلف استمرار المديرية بتزويد المنطقة بالأدوية الطبية حرصاً من وزارة الصحة على تأمين الأدوية لأصحاب الأمراض المزمنة.