أهالي منطقة تل رفعت بريف حلب الشمالي يجددون رفضهم للاحتلال التركي ومرتزقته من التنظيمات الإرهابية

حلب-سانا

جدد أهالي منطقة تل رفعت بريف حلب الشمالي رفضهم للاحتلال التركي ومرتزقته من التنظيمات الإرهابية.

وأفاد مراسل سانا بأن أهالي منطقة تل رفعت بريف حلب الشمالي نفذوا اليوم وقفة احتجاجية جددوا خلالها رفضهم للاحتلال التركي ومرتزقته من التنظيمات الإرهابية وممارساتهم الإجرامية بحق المواطنين السوريين.

ونفذ أهالي بلدة تل رفعت وعدد من البلدات والقرى المجاورة في منطقة اعزاز بريف حلب الشمالي وقفات احتجاجية رفضاً لممارسات الاحتلال التركي ومرتزقته من التنظيمات الإرهابية وتنديداً بجرائمهم بحق المواطنين السوريين.

يتبع…