فرنسا ترصد بؤرة لانفلونزا الطيور في مزرعة بشمال البلاد

باريس-سانا

أعلنت السلطات الفرنسية عن رصدها بؤرة لانفلونزا الطيور في مزرعة دواجن شمال البلاد هي الأولى منذ انتشار الوباء الشتاء الماضي.

ونقلت وسائل إعلام فرنسية عن وزارة الزراعة الفرنسية قولها في بيان.. “رصدت فرنسا بؤرة لسلالة شديدة العدوى في مزرعة لدواجن تقع في بلدة وارهم بمقاطعة الشمال” متعهدة باتخاذ تدابير صحية لذبح الدجاج وتطهير البؤرة وإنشاء منطقة حماية حول البؤرة ومنطقة مراقبة 10 كيلومترات.

وكانت فرنسا أعلنت منذ نهاية الصيف عن أربع حالات إصابة بانفلونزا الطيور في الحياة البرية وثلاث حالات في الحظائر في فرنسا.