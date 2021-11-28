اعتقال 3 مرشحين للانتخابات البرلمانية في قيرغيزستان

بشكيك-سانا

أعلن سكرتير مجلس الأمن القرغيزي مراد ايمانكولوف عن اعتقال ثلاثة مرشحين للانتخابات البرلمانية بتهمة التآمر لتنفيذ انقلاب.

ونقلت وكالة تاس عن ايمانكولوف قوله “إن أولئك الذين حرضوا المرشحين للتورط في هذه الأنشطة المدمرة يجب أن يقدموا للعدالة” مضيفاً “لا أعتقد أن هؤلاء الشباب توصلوا إلى هذه الخطة بأنفسهم وفيما يبدو هناك منظمون خلفهم قاموا بتلقينهم والتأثير فيهم إيديولوجيا ومهمتنا الآن هي كشف هؤلاء الأشخاص” .

وأعلن مجلس الأمن القومي مؤخراً أن المجلس ووزارة الداخلية كشفا عن مجموعة إجرامية تخطط للاستيلاء على السلطة بالعنف وخلق قلاقل وفوضى في الوضع السياسي والاجتماعي بعد الانتخابات البرلمانية التي تبدأ اليوم وأن المجموعة تضم أعضاء في البرلمان ومسؤولين سابقين رفيعي المستوى في البلاد .