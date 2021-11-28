28 تشرين الثاني 1960- موريتانيا تحصل على الاستقلال رسمياً من الاستعمار الفرنسي

دمشق-سانا

/1520/ البحار البرتغالي فرناندو ماجلان يصل إلى المحيط الهادئ قادماً من المحيط الأطلسي عبر مضيق يفصل بين أمريكا الجنوبية والقطب الجنوبي وسمي بعد ذلك بمضيق ماجلان.

/1893/ نيوزيلندا تصبح أول دولة في العالم تصوت فيها النساء في انتخابات عامة.

/1912/ ألبانيا تعلن استقلالها عن الدولة العثمانية.

/1914/ إعادة فتح بورصة نيويورك لتداول السندات بعد توقف اضطراري بسبب

الحرب العالمية الأولى.

/1918/ بوكوفينا تصوت لصالح الاندماج مع مملكة رومانيا.

/1943/ انعقاد أولى جلسات مؤءتمر طهران الذي جمع بين القادة الثلاثة جوزيف ستالين وفرانكلين روزفلت وونستون تشرشل وذلك أثناء الحرب العالمية الثانية بهدف تحديد الأهداف المشتركة لمواجهة دول المحور.

/1960/ موريتانيا تحصل على الاستقلال رسمياً من الاستعمار الفرنسي وتنصيب المختار ولد داداه رئيساً للدولة.

/1994/ استفتاء عام في النرويج للتصويت على انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي وكانت النتيجة رفض الانضمام.

/2013/ مذنب ايسون يذوب بعد اقترابه من الشمس بنحو مليون كيلومتر فقط وكان مرشحاً ليكون أقرب مذنب يمر بجانب الأرض منذ عقود.

من مواليد هذا اليوم…

/1820/ فريدرخ انغلز.. فيلسوف ألماني.

/1908/ كلود ليفي ستروس.. عالم فرنسي في علم الاجتماع.

/1950/ راسل هالس.. عالم فيزياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1993/.

من وفيات هذا اليوم…

/1939/ جيمس نايسميث.. طبيب كندي/أمريكي ابتكر رياضة كرة السلة.

/1954/ إنريكو فيرمي.. عالم فيزياء إيطالي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1938/.

أعياد ومناسبات…

عيد الاستقلال في موريتانيا.