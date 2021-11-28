28 تشرين الثاني 1960- موريتانيا تحصل على الاستقلال رسمياً من الاستعمار الفرنسي

دمشق-سانا
/1520/ البحار البرتغالي فرناندو ماجلان يصل إلى المحيط الهادئ قادماً من المحيط الأطلسي عبر مضيق يفصل بين أمريكا الجنوبية والقطب الجنوبي وسمي بعد ذلك بمضيق ماجلان.
/1893/ نيوزيلندا تصبح أول دولة في العالم تصوت فيها النساء في انتخابات عامة.
/1912/ ألبانيا تعلن استقلالها عن الدولة العثمانية.
/1914/ إعادة فتح بورصة نيويورك لتداول السندات بعد توقف اضطراري بسبب
الحرب العالمية الأولى.
/1918/ بوكوفينا تصوت لصالح الاندماج مع مملكة رومانيا.
/1943/ انعقاد أولى جلسات مؤءتمر طهران الذي جمع بين القادة الثلاثة جوزيف ستالين وفرانكلين روزفلت وونستون تشرشل وذلك أثناء الحرب العالمية الثانية بهدف تحديد الأهداف المشتركة لمواجهة دول المحور.
/1960/ موريتانيا تحصل على الاستقلال رسمياً من الاستعمار الفرنسي وتنصيب المختار ولد داداه رئيساً للدولة.
/1994/ استفتاء عام في النرويج للتصويت على انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي وكانت النتيجة رفض الانضمام.
/2013/ مذنب ايسون يذوب بعد اقترابه من الشمس بنحو مليون كيلومتر فقط وكان مرشحاً ليكون أقرب مذنب يمر بجانب الأرض منذ عقود.
من مواليد هذا اليوم…
/1820/ فريدرخ انغلز.. فيلسوف ألماني.
/1908/ كلود ليفي ستروس.. عالم فرنسي في علم الاجتماع.
/1950/ راسل هالس.. عالم فيزياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1993/.
من وفيات هذا اليوم…
/1939/ جيمس نايسميث.. طبيب كندي/أمريكي ابتكر رياضة كرة السلة.
/1954/ إنريكو فيرمي.. عالم فيزياء إيطالي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1938/.
أعياد ومناسبات…
عيد الاستقلال في موريتانيا.